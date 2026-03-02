Η παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που καθιστά αβέβαιη τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Ποιες άλλες χώρες βρισκόντουσαν σε αντίστοιχη κατάσταση στο παρελθόν ;

Δυτική Γερμανία: Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ του 1950 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, λόγω διεθνών κυρώσεων.

Ιαπωνία: Ακριβώς για τους ίδιους λόγους με την Δυτική Γερμανία.

Ρωσία: Αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με απόφαση της FIFA και της UEFA.

Γιουγκοσλαβία: Δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1994 λόγω κυρώσεων του ΟΗΕ που σχετίζονταν με τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία και απαγόρευαν στην ομάδα να παίξει.

Το Μουντιάλ του 2026 ενδέχεται να σημαδευτεί από γεγονότα έξω από το γήπεδο, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο, παρόλο που είναι παγκόσμιο, δεν μένει ανεπηρέαστο από τις γεωπολιτικές εντάσεις.