Με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική ομάδα επικράτησε στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου με 79-65 και πέτυχε την 3η νίκη της σε 4 αναμετρήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ρουμανία νίκησε με 101-96, σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η Εθνική είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 3-1, ενώ Πορτογαλία και Μαυροβούνιο έχουν από 2-2 και η Ρουμανία 1-3.

Η βαθμολογία: