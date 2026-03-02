Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν «κόπηκε» για την κάλυψη της θέσης του νατουραλιζέ από την Εθνική Τουρκίας, με τον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας να αποκαλύπτει τον λόγο, που αυτό συνέβη.

Συγκεκριμένα, ο Χαρούν Ερντενάι αποκάλυψε ότι η απόφαση για το «κόψιμο» πάρθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εργκίν Αταμάν.