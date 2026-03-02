Ένας από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων των εποχών ολοκληρώθηκε στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν την κατάκτηση του 27ου κυπέλλου στην ιστορία τους, ενώ ο προπονητής τους, Έλβις Φάτοβιτς, ήδη σκέφτεται τον επόμενο αγώνα.

Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τους περιμένει την Τρίτη το βράδυ στο Βελιγράδι, με τη Νόβι Μπέογκραντ, στην πρεμιέρα του ομίλου στην προημιτελική φάση του Champions League. Ο Κροάτης τεχνικός δήλωσε:

«Ναι, πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα το κύπελλο, διότι μας περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Απλά ίσως το κέρδος μας από τον τελικό να είναι διπλό, καθώς πετύχαμε το βασικό μας στόχο που ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά παράλληλα ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ήταν ένας εξαιρετικός αντίπαλος, αλλά η ιδανική ομάδα για να παίξουμε απέναντί της. Και αυτό διότι έχει εξαιρετικά κοινό στυλ παιχνιδιού με τη Μπέογκραντ και έτσι ουσιαστικά μας βοήθησε στο να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα εν όψει και του αγώνα στο Βελιγράδι. Παίζει πολύ physical και ελπίζω απλά αυτή τη φορά να αποφύγουμε τα λάθη του τελικού».

Ο Φάτοβιτς πανηγύρισε το πρώτο του τρόπαιο με τα «ερυθρόλευκα», χωρίς όμως να τον εξέπληξε η μεγάλη κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Υπενθύμισε ότι στους προηγούμενους τρεις τελικούς κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει άνετα: 2015 στο Καρπενήσι (18-10), 2023 στην Πάτρα (14-4) και πέρυσι στο Βόλο (22-9). Οι Πράσινοι, όμως, μείωσαν τη διαφορά, ήταν ανταγωνιστικοί και μπροστά στο σκορ για μεγάλο διάστημα.

«Ναι, δεν με εξέπληξε γιατί δεν παίξαμε όπως θα ήθελα. Κάναμε αρκετά λάθη σε άμυνα και επίθεση, αλλά γνωρίζω καλά γιατί οι παίκτες μου δεν είχαν τη συγκέντρωση που θέλαμε. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ίσως με μεγαλύτερη αίγλη αλλά και πίεση από το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ή το Μίλαν-Ίντερ», εξήγησε ο προπονητής.

Συμπλήρωσε ακόμα: «Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα επηρεαζόμασταν, ιδιαίτερα οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες. Είναι απίθανο κάποια λάθη που κάναμε, βιαζόμασταν χωρίς λόγο, να μην οφείλονται στο γεγονός ότι ένα τέτοιο ντέρμπι είναι εύκολο να σε αποπροσανατολίσει. Μακάρι τώρα να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έχω καταλάβει πλέον και από κοντά πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το γνώριζα πριν έρθω, αλλά τώρα το ζώ και είναι πολύ έντονο».

Ο Κροάτης τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για τη νίκη: «Σπουδαία επιτυχία, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, ξαναλέω σε ένα ντέρμπι που ξυπνάει τα συναισθήματα πιο έντονα από κάθε άλλο παιχνίδι. Χαίρομαι για τους παίκτες μου που ανταποκρίθηκαν και περιμένω ακόμα καλύτερη συνέχεια».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης για το Champions League: «Αν παίξουμε έτσι στο Champions League θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο».

Για μια πιθανή σειρά τελικών πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, ο Φάτοβιτς σχολίασε με χαμόγελο: «Ελπίζω πως όχι (γέλια). Όμως κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και εάν βρεθούμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος θα είναι παιχνίδια υψηλού επιπέδου».

Τέλος, αναφέρθηκε στους φιλάθλους της ομάδας: «Έχουν τρομερό πάθος για την ομάδα και είναι δίπλα μας είτε παίζουμε στην έδρα μας στον Πειραιά, είτε στο πιο απομακρυσμένο κολυμβητήριο. Τους αφιερώνουμε το τρόπαιο».