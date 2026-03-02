Η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον άμεσα και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, καθώς η EuroLeague αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις. Πολλοί παίκτες και παράγοντες ομάδων βρίσκονται στο Ντουμπάι, σε μια περίοδο που η περιοχή πλήττεται από κλιμάκωση των συγκρούσεων μετά τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σερβική ομάδα Παρτίζαν, με τον πρόεδρο Οστόια Μιγιάιλοβιτς να δηλώνει ότι η συνέχεια της σεζόν «βρίσκεται υπό αμφισβήτηση». Τρεις παίκτες της ομάδας – Shake Milton, Duane Washington και Dylan Osetkowski – βρίσκονται στο Ντουμπάι για διακοπές, ενώ η ομάδα διατηρεί συνεχείς επαφές μαζί τους και διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλείς. Το πρόβλημα ωστόσο δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς η αναβολή του αγώνα της 30ής αγωνιστικής με την ομάδα του Ντουμπάι υπογραμμίζει τις οργανωτικές και θεσμικές προκλήσεις.

Συνολικά, έως και 14 παίκτες της EuroLeague βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η παρουσία τόσων επαγγελματιών σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής έντασης προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η EuroLeague καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη τήρησης του αγωνιστικού προγράμματος και στην προτεραιότητα της ασφάλειας των αθλητών και των προπονητών, καθώς κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να επηρεάσει συμβόλαια, τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορικές συμφωνίες.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται σε νέες αγορές όπως η Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεται πλέον ότι η γεωπολιτική αστάθεια ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Αν η ένταση αποκλιμακωθεί, η διοργάνωση μπορεί να συνεχιστεί με τροποποιήσεις, αλλά σε περίπτωση κλιμάκωσης η EuroLeague θα χρειαστεί να πάρει αποφάσεις με συνέπειες για τη φετινή σεζόν και τη μελλοντική στρατηγική της. Το μήνυμα από το Βελιγράδι είναι σαφές: η διοργάνωση έχει πλέον τον πρώτο λόγο και οι εξελίξεις δεν καθορίζονται μόνο από το παιχνίδι στο παρκέ.