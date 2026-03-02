Η Goldman Sachs προειδοποιεί για πιθανές σοβαρές ενεργειακές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, όπως αναφέρεται σε νέα ανάλυση του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού οίκου.

Όπως αναφέρει η έκθεση, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εκτιναχθούν έως και κατά 130%. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

BIG: Goldman Sachs warns that if the Strait of Hormuz is shut for a month, European gas prices could jump up to 130%. — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Ήδη, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί κατά 50%, αγγίζοντας υψηλό ενός έτους στα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Αναστολή παραγωγής στο Κατάρ

Η ενεργειακή εταιρεία QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG στα συγκροτήματα Ras Laffan και Mesaieed, μετά από επίθεση drone σε δεξαμενή ύδατος των εγκαταστάσεων. Οι δύο αυτές μονάδες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, γεγονός που αφαιρεί κρίσιμο όγκο από μια ήδη περιορισμένη αγορά.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας σε επιθετικότερες προσφορές στις διεθνείς αγορές.

Περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και χαμηλά αποθέματα

Παράλληλα, διαχειριστές δεξαμενόπλοιων LNG έχουν διακόψει τις διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής. Το στρατηγικό αυτό πέρασμα αποτελεί κομβική θαλάσσια αρτηρία για τις ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής, και κάθε διακοπή αυξάνει άμεσα το risk premium στις τιμές.

Οι κίνδυνοι επιδεινώνονται από τα χαμηλά επίπεδα αποθηκευμένου φυσικού αερίου στην ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κάτω από το 31%, έναντι περίπου 40% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η μειωμένη αποθεματική βάση περιορίζει τα περιθώρια απορρόφησης ενός εξωτερικού σοκ και αυξάνει την ευαισθησία της αγοράς σε διαταραχές προσφοράς.

Η συνδυαστική πίεση απώλεια παραγωγής από το Κατάρ, περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και χαμηλότερα ευρωπαϊκά αποθέματα δημιουργεί συνθήκες έντονης μεταβλητότητας. Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εισέρχεται έτσι σε περίοδο αυξημένου κινδύνου, ενόψει και της επόμενης χειμερινής περιόδου.

