Η Skoda επενδύει €205 εκατομμύρια στην επέκταση της παραγωγής μπαταριών στη Mladá Boleslav, καθιστώντας το βασικό της εργοστάσιο τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV στον Όμιλο Volkswagen.

Το εργοστάσιο της Skoda γίνεται η πρώτη μονάδα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core. Με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 συστημάτων και ετήσια έως 335.000 μονάδες, η νέα εγκατάσταση επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, σε στενή συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως κατασκευαστή κρίσιμων εξαρτημάτων εντός του Brand Group Core και παράλληλα θωρακίζει τη θέση της Τσεχίας ως στρατηγικού πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Andrej Babiš, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Karel Havlíček, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Skoda και CEO της μάρκας Volkswagen Thomas Schäfer, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto.