Το ζευγάρι εθεάθη να αποχωρεί από γραφικό παραλιακό δρόμο μέσα σε μια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957, με την 23χρονη Saint Mleux να φορά λευκό φόρεμα κρατώντας λουλούδια και τον 28χρονο οδηγό να είναι ντυμένος με λευκό κοστούμι.

Ο πιλότος της Ferrari παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του, Alexandra Saint Mleux, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου σε μια ιδιωτική τελετή στο Μονακό.

Tο ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Νοέμβριο και τώρα παντρεύτηκε πριν ο οδηγός της Ferrari ξεκινήσει τη σεζόν της Formula 1 του 2026.

Το παντρεμένο πλέον ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Ιούλιο του 2023 στο Γουίμπλεντον, αφού φήμες για τη σχέση τους εμφανίστηκαν τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Έκτοτε, η Σεντ Μλέ έχει γίνει ένα σταθερό πρόσωπο στα paddock της Φόρμουλα 1, και αυτή και ο σκύλος τους, Λέο, έχουν γίνει επίσης αγαπημένοι των οπαδών.