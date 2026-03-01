Άτυχος στάθηκε ο Λορέντσο Πιρόλα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League, καθώς κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο νεαρός στόπερ χτύπησε στο κεφάλι.

Ο Ιταλός σέντερ μπακ μάλιστα χτύπησε στο ίδιο σημείο που είχε χτυπήσει στο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την ενδιάμεση φάση του Champions League, όταν είχε συγκρουστεί με τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Ο Πιρόλα σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τεϊσέιρα είδε τα ράμματα που του είχαν γίνει στο κεφάλι, μετά το προηγούμενο χτύπημα, να ανοίγουν και να τρέχει αίμα, με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός άσος μετά τη φροντίδα που δέχθηκε από τον γιατρό της ομάδας του μεγάλου λιμανιού επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο.