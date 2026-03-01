Άτυχος στάθηκε ο Λορέντσο Πιρόλα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League, καθώς κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο νεαρός στόπερ χτύπησε στο κεφάλι.
Ο Πιρόλα σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τεϊσέιρα είδε τα ράμματα που του είχαν γίνει στο κεφάλι, μετά το προηγούμενο χτύπημα, να ανοίγουν και να τρέχει αίμα, με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Ο νεαρός άσος μετά τη φροντίδα που δέχθηκε από τον γιατρό της ομάδας του μεγάλου λιμανιού επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο.
- Ο Λευκός Οίκος ανοίγει για τις οικογένειες των νεκρών: Το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ με κάθε μέσο – Ανησυχία για πόλεμο μέχρις εσχάτων
- Άρης κατά Λανουά:«Να πάρει το πρώτο αεροπλάνο – Τυχαία η επιλογή του VAR;»
- Ο Ρίβερς μίλησε για την επιστροφή του Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα του πάρει να επιστρέψει»