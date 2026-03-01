Ο ΠΑΟΚ προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους της με την παρουσίαση της επετειακής φανέλας για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από την μπουτίκ του γηπέδου της Τούμπας, σχηματίζοντας τεράστιες ουρές για να αποκτήσει το συλλεκτικό κομμάτι.

#PAOK100: The Jersey of the century ⚫️⚪️ Our colors, our stripes. From one generation to the next 🦅 pic.twitter.com/qhrzVsr8zM — PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι η φανέλα είναι διαθέσιμη από σήμερα, 01/03, από την μπουτίκ του γηπέδου, ενώ από αύριο (2/3) θα μπορεί να αγοραστεί και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου.

Η επετειακή φανέλα περιλαμβάνει και ειδική αφιέρωση στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς, προσδίδοντας ένα συγκινητικό στοιχείο στο συλλεκτικό κομμάτι. Η κίνηση αυτή συνέπεσε με τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Αστέρας Τρίπολης, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα και τον ενθουσιασμό των «ασπρόμαυρων» οπαδών.