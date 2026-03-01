Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας νίκησαν με 86-66 τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας, στο κλειστό γυμναστήριο «Σ. Καραδήμας», για το ματς της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Α1, με κορυφαία την Χριστινάκη, με 17 πόντους, επτά ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και τρεις ασίστ.
Στην ημιτελική φάση των playoffs του πρωταθλήματος, τα κορίτσια του Θρύλου θα αντιμετωπίσουν τον δεύτερο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό, για την πρόκριση στους τελικούς.
Πιο αναλυτικά, με καλάθι της Χριστινάκη (0:22), ο Ολυμπιακός «έκλεισε» την πρώτη περίοδο στο +6 (16-22). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με +11 (17-28), με λέι απ της Κριβάτσεβιτς (8:05), αλλά στη συνέχεια, ισοφαρίστηκαν (33-33). Με μία βολή της Χριστινάκη (0:01), ο Θρύλος ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 38-36.
Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι» και «απομακρύνθηκε» με +13 (38-51), με τρίποντο της Ράμπερ (7:18), με την Χριστινάκη να σκοράρει από τα 6,75μ. (3:19), για το +15 (45-60). Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 62-51 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Στην τέταρτη περίοδο, η Δίελα (1:03) έδωσε «αέρα» +20, διαμορφώνοντας το τελικό 86-66 του Ολυμπιακού.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-38, 45-60, 66-86
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 25 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Καράλη 4, Σαρηγιαννίδου 18 (2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Μαρίνη 6 (0/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 0/2 βολές, 7 ασίστ), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 3 (1), Σίνγκλετον 10 (2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπανικολάου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπτσοβα 7 (1/5 τρίποντα), Νικολοπούλου 4 (1/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καρλάφτη 4 (1), Κριβάσεβιτς 3, Δίελα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 17 (3/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κολλάτου 15 (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Τζόνσον 15 (6/8 δίποντα, 3/5 βολές, 7 ριμπάουντ), Ράμπερ 11 (3/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντάλα 8 (2/5 τρίποντα)
