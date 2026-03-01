Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα παραταχθεί χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στον εκτός έδρας αγώνα με την Εθνική Μαυροβουνίου μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διεθνής φόργουορντ αντιμετώπισε ενοχλήσεις στη γάμπα από το προηγούμενο παιχνίδι στη SUNEL Arena και, παρά τις προσπάθειες να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Έτσι, δεν ακολούθησε την αποστολή με προορισμό την Ποντγκόριτσα και τέθηκε οριστικά εκτός της αναμέτρησης.

Στη θέση του στη 12άδα του Βασίλη Σπανούλη συμπεριλήφθηκε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο οποίος καλείται να προσφέρει λύσεις στη φροντ λάιν της «γαλανόλευκης».