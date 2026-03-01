Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά το ματς με τον Άρη, τόσο για τη νίκη, όσο και για την προσπάθεια των παικτών του.

«Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι. Επιστρέψαμε από το ματς στην Ευρώπη, κοιμηθήκαμε τέσσερις ώρες. Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή. Χρησιμοποιήσαμε παίκτες για να βάλουν ενέργεια στην ομάδα, τα κατάφεραν καλά, όπως και όσοι πέρασαν στο ματς πιο μετά ως αλλαγή», είπε αρχικά ο Ράφα Μπενίτεθ στο σχόλιο που έκανε για το ματς.

Αναφορικά με τις στατικές φάσεις, ο Ισπανός προπονητής τόνισε:

«Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και σε αυτούς που τα δούλεψαν».

Τσέριν: «Τεράστια τιμή»

Ο Άνταμ Τσέριν, αναφέρθηκε στην κατάκτηση των τριών βαθμών απέναντι στον Άρη, αλλά και στο γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για πρώτη φορά.

«Αυτή η εβδομάδα ήταν σημαντική. Παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ωστόσο κρατάω το γεγονός ότι μπορέσαμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Βάλαμε το γρήγορο γκολ και στη συνέχεια ήταν σημαντικό ότι σκοράραμε από στατικές φάσεις», είπε ο Σλοβένος για την αναμέτρηση, ενώ υπογράμμισε για την αρχηγία:

«Είμαι αρκετό καιρό στην ομάδα, μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, είμαι χαρούμενος εδώ. Ήμουν αρχηγός για πρώτη φορά και ήταν τεράστια τιμή για μένα που ηγήθηκα της ομάδας, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε το παιχνίδι.»