Ο Ολυμπιακός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 για την 23η αγωνιστική της Super League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού εξέφρασε τα παράπονά του για την εικόνα της ομάδας του στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Η αλήθεια είναι πως σήμερα σκοράραμε δύο γκολ. Κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δυσκολευτήκαμε να σκοράρουμε. Δεν στέκομαι σε ποιον τα έβαλε, ούτε ποιος τα έφτιαξε αλλά στέκομαι σε ποιον ρίσκαρε. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα στα τελευταία λεπτά, πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά», απάντησε αρχικά για το αν ο Ζέλσον ή ο Ελ Κααμπί ήταν ο MVP.

Για το ερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είπε: «Πρέπει να δούμε το παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα, να μην κάνουμε καινούργια πράγματα που δεν μας βγαίνουν. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, πρέπει να τον πιέσουμε ψηλά, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κυριαρχήσουμε».