Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, με Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και τους βομβαρδισμούς να πλήττουν περιοχές κοντά σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αναγκάζοντας αναβολές σε Euroleague και προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και από εκεί θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας.

Ο Τίτι Παπάζοφ, στενός συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη, μίλησε στο «Blitz» για την κατάσταση:

«Οι σειρήνες ήχησαν στις 8:10. Κρυφτήκαμε στο καταφύγιο, αλλά αργότερα μας είπαν να κατέβουμε στον 4ο όροφο, όπου υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας και μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Πριν από περίπου 40 λεπτά, οι σειρήνες ήχησαν ξανά».

«Διαμένουμε σε ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια στο Τελ Αβίβ. Αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος καταστράφηκε κατά την επίθεση του Ιουνίου. Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στο Υπουργείο Άμυνας, οπότε οι επιθέσεις γίνονται σε κοντινή απόσταση. Ελπίζαμε ότι δεν θα γινόταν εισβολή λόγω των λόγων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα σεβαστεί το Ραμαζάνι και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια πριν αυτό τελειώσει».