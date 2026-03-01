Η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία και επηρέασε και τον χώρο του αθλητισμού. Πολλές πτήσεις ανεστάλησαν, με αποτέλεσμα αρκετοί αθλητές και προπονητές να παραμείνουν αποκλεισμένοι σε χώρες της περιοχής.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο προπονητής της εθνικής Ιράν στο μπάσκετ, Σωτήρης Μανωλόπουλος και βρισκόταν στον Λίβανο για τις ανάγκες της αναμέτρησης με την Ιορδανία. Η πολεμική σύρραξη δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με τον Έλληνα τεχνικό και την αποστολή να αναζητούν τρόπο επιστροφής.

Τελικά, βρέθηκε λύση και ο Μανωλόπουλος επέστρεψε με ασφάλεια στην Ελλάδα, αφού προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ασφάλεια. Μαζί του ταξίδεψε και ο βοηθός του στην εθνική Ιράν, Αλέξης Βελισσαράκος.