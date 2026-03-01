Κατά την διάρκεια του ημιχρόνου και το σκορ να είναι στο 1-1 ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΚ, η ΠΑΕ Βόλος δημοσίευσε μια σχετική ανακοίνωση για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη και τα σφυρίγματα στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Η ανακοίνωση:

«Σφαγή του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.

Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.

Ντροπή και μόνο ντροπή».