Ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την κατάσταση του Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στην αγωνιστική δράση. Ο Γάλλος επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης.

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Άλβαρο Αρμπελόα, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της La Liga με τη Χετάφε και ήταν ξεκάθαρος:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τι του συμβαίνει. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να αναρρώσει από τον πόνο, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο 100%, με αυτοπεποίθηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, μόλις αναρρώσει πλήρως και ο πόνος εξαφανισθεί».

Και πρόσθεσε: «Θα το δούμε ημέρα με την ημέρα. Προς το παρόν, είναι καλύτερο να μην ορίσουμε προθεσμία και να τον αφήσουμε να αξιολογήσει πώς αισθάνεται. Ανάλογα με αυτό, θα πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε να επιστρέψει στο 100% και όταν συμβεί αυτό, θα παίξει ξανά».