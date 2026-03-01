Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε την αναβολή τεσσάρων αγώνων στο Champions League Ασίας, ανάμεσά τους και ο αγώνας της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την Κυριακή (1/3) ότι οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» της διοργάνωσης, που επρόκειτο να διεξαχθούν στο δυτικό τμήμα της Ασίας μεταξύ Δευτέρας 2 Μαρτίου και Τρίτης 3 Μαρτίου, θα επαναπρογραμματιστούν λόγω της έντασης στην περιοχή.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στα εδάφη του Ιράν, το οποίο απαντά με χτυπήματα σε γειτονικές χώρες που είναι φιλικά προσκείμενες προς τη Δύση.

Η διοργάνωση τόνισε ότι η ασφάλεια των ομάδων και των παικτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ότι οι αποφάσεις για νέα προγράμματα θα ληφθούν σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις ομοσπονδίες των συμμετεχουσών ομάδων.