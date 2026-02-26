Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για όσα υποστήριξε την Τετάρτη (25/2) με δήλωσή του σχετικά με «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη σύμβαση με τη Chevron» έδωσε σήμερα το πρωί, ο Πάνος Καμμένος.

«Η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη. Η συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν Εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις», αναφέρει αρχικά ο κ. Καμμένος.

«Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων…», καταλήγει στην ανάρτησή του.