Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις γαλλικές Άλπεις, όταν χιονοστιβάδα κατέβηκε με ορμή πάνω σε οργανωμένη πίστα σκι, παρασύροντας σκιέρ μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αλπική πόλη Σαμονί της Γαλλίας, στο χιονοδρομικό κέντρο La Flégère, όπου το μεσημέρι της Τρίτης χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην πίστα.

Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει έναν τεράστιο «τοίχο» χιονιού να κατεβαίνει με ταχύτητα από τις πλαγιές κοντά στο λιφτ Floria, χτυπώντας τρία άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Το χιόνι κάλυψε μέρος της πίστας, ενώ όσοι βρίσκονταν πιο μακριά προσπαθούσαν να απομακρυνθούν έντρομοι.

Δείτε το βίντεο με τη χιονοστιβάδα:

Στιγμές τρόμου

Μάρτυρες ακούγονται να ουρλιάζουν, καθώς το χιόνι σκεπάζει τους σκιέρ.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, τρία άτομα θάφτηκαν μέχρι τον λαιμό, όμως εντοπίστηκαν άμεσα και ανασύρθηκαν σώα και αβλαβή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Άλλοι σκιέρ που βρίσκονταν κοντά στο σημείο κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή.

Η χιονοστιβάδα ξεκίνησε σε πλαγιές με θέα την κορυφή του λιφτ Floria και επηρέασε δύο πίστες σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, ανάμεσά τους μέλη της χιονοδρομικής περιπολίας, ειδική μονάδα της αλπικής χωροφυλακής, οδηγοί βουνού και εκπαιδευτές. Τέσσερα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων κάτω από το χιόνι.