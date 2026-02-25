Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει στο Λεβερκούζεν και έτσι αποχαιρέτησε την διοργάνωση στη Γερμανία. Ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στο MEGA μετά το ματς και αναφέρθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες που έλειψαν από την ομάδα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε λόγο για ισάξιες ομάδες, ενώ τόνισε πως το τρίλεπτο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη:

«Αποδείξαμε με την προσπάθεια και την απόδοσή μας ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση του Champions League. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού δεν μας έδωσε πολλές ελπίδες. Παλέψαμε σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όμως για κάποιες λεπτομέρειες δεν βρήκαμε το γκολ. Δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές μας, είναι ισάξιες οι ομάδες.

Ένα κακό τρίλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Λεβερκούζεν να βάλει δυο γκολ και να πάρει την πρόκριση. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Δεν τους κάναμε χαρούμενους, όμως ελπίζω ότι είναι περήφανοι για μας. Θα δώσουμε τα πάντα για το πρωτάθλημα, τον βασικό μας στόχο εξαρχής, ώστε να είμαστε και του χρόνου στα «αστέρια».