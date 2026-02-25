Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας να διαχειριστεί μια συνθήκη που σπάνια συναντά τα τελευταία χρόνια: την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έμειναν εκτός αποστολής, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητήσει λύσεις χωρίς το βασικό του επιθετικό όπλο.

Η συνέπεια του Βεζένκοφ στο παρκέ είναι παροιμιώδης, καθώς η τελευταία φορά που έλειψε από ευρωπαϊκό ματς ήταν πριν από 454 ημέρες. Συγκεκριμένα, από τις 28 Νοεμβρίου 2024 και την αναμέτρηση με την Παρτιζάν, ο διεθνής άσος είχε καταγράψει ένα εντυπωσιακό σερί 55 συνεχόμενων συμμετοχών στην κορυφαία διοργάνωση, αποδεικνύοντας τον ρόλο του «iron man» για τους Πειραιώτες.

Στις τρεις συνολικά σεζόν που ο Βεζένκοφ πρωταγωνιστεί στον Ολυμπιακό, εξαιρουμένης της χρονιάς του στο ΝΒΑ, έχει χάσει μόλις τρία παιχνίδια. Ο απολογισμός της ομάδας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύο νίκες, επί του Παναθηναϊκού και της Μπασκόνια, και μία ήττα από την Παρτιζάν. Απόψε στη Λιθουανία, οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζουν τις αντοχές τους σε ένα ματς όπου η αποτελεσματικότητα χωρίς τον ηγέτη τους θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της regular season.