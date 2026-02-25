Δημοφιλή
Ροντινέι: «Περήφανος για τους συμπαίκτες μου, ήρθε η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι»
Το μήνυμα του Ροντινέι μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League.
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.
Γκραντ: «Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι αδελφός για μια ζωή»
Οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.
Χιράλδες: «Έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να μας κάνουν ζημιά»
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, ο προπονητής των Γαλικιανών, Κλαούντιο Χιράλδες, αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης και τόνισε τον κίνδυνο που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύουν οι «δικέφαλοι του βορρά». Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και η Θέλτα θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της για να […]
Αταμάν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος να αγωνιστεί»
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (26/2, 21:15, Novasports Prime). Ο Τούρκος προπονητής μίλησε για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, λέγοντας: “Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να […]