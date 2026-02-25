Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη δήλωση του Μουστάφα Φαλ στο ρόστερ της EuroLeague, φέρνοντας τον Γάλλο σέντερ (34 ετών, 2μ.18) ένα βήμα πριν την επιστροφή του στα παρκέ. Παρά το γεγονός ότι η αποθεραπεία του δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ο Φαλ θεωρείται πλέον διαθέσιμος για συμμετοχή είτε στην κανονική περίοδο, είτε στα playoffs, ή ακόμα και στο Final Four, σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» προχωρήσουν.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες αυτή τη σεζόν και πλησιάζει το όριο των 20. Ο Φαλ είχε τραυματιστεί τον Ιούνιο του 2025 στους τελικούς της Stoiximan GBL, υποφέροντας από ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου, αλλά μετά από εννέα μήνες δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση.