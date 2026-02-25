Δημοφιλή
Το σπάνιο φαινόμενο της απουσίας του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό και το ρεκόρ χωρίς τον ηγέτη του
Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας να διαχειριστεί μια συνθήκη που σπάνια συναντά τα τελευταία χρόνια: την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έμειναν εκτός αποστολής, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητήσει λύσεις χωρίς το βασικό του επιθετικό όπλο. […]
Εθνική Ανδρών: Με Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ κόντρα στο Μαυροβούνιο αντί του Ναζ
Με απρόοπτα αλλά και σημαντικές επιστροφές συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας στη SUNEL Arena, ενόψει του κρίσιμου «διπλού» ραντεβού με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Η προπόνηση της Τετάρτης επεφύλασσε μια αναγκαστική αλλαγή στο ρόστερ, καθώς ο Ελάιτζα Μήτρου–Λονγκ θα είναι τελικά εκείνος που θα καλύψει τη θέση του νατουραλιζέ στα […]
Στη EuroLeague δηλώθηκε ξανά ο Μουστάφα Φαλ μετά τον τραυματισμό του
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη δήλωση του Μουστάφα Φαλ στο ρόστερ της EuroLeague, φέρνοντας τον Γάλλο σέντερ (34 ετών, 2μ.18) ένα βήμα πριν την επιστροφή του στα παρκέ. Παρά το γεγονός ότι η αποθεραπεία του δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ο Φαλ θεωρείται πλέον διαθέσιμος για συμμετοχή είτε στην κανονική περίοδο, είτε στα playoffs, ή ακόμα και […]
Sold-out η Zalgirio Arena για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (25/2, 20:00) τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων. Η Zalgirio Arena θα είναι κατάμεστη για τη συνάντηση με τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας παράλληλα το 34ο συνεχόμενο sold-out εντός έδρας παιχνίδι της Ζάλγκιρις στη EuroLeague. Η […]