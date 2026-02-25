Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη φετινή του πορεία στο Champions League, παλεύοντας με όλες του τις δυνάμεις στη Γερμανία απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά οι «ασπιρίνες» πήραν το εισιτήριο για τη φάση των «16». Τώρα, η προσοχή των «ερυθρολεύκων» στρέφεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί μονόδρομο.

Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στον αγώνα στη Bay Arena ήταν η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσου. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, που στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα της Λεβερκούζεν, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και στη ρεβάνς με τους Γερμανούς, εντυπωσιάζοντας με την ηγετική του παρουσία.

Μάλιστα, ένας παράγοντας της Μπάγερ έξω από τα αποδυτήρια δεν έκρυψε τον θαυμασμό του, λέγοντας: «Φανταστική εμφάνιση από τον Ρέτσο, ήταν σπουδαίος». Η ατάκα αυτή αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την απόδοση του διεθνούς στόπερ, ο οποίος φέτος είναι σταθερά από τους διακριθέντες της ομάδας.

Ο Ρέτσος αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και αυτοθυσίας, παίζοντας ακόμη και με τραυματισμούς, όπως μπαταρισμένο κεφάλι ή σπασμένο δάχτυλο. Η σταθερά υψηλή του απόδοση καθιστά τον αρχηγό του Ολυμπιακού κομβικό για την ομάδα και πολύτιμο στέλεχος σε κάθε ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στη Γερμανία και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή. Το ματς απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή, καθώς ακολουθεί αμέσως μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης μετά την απαιτητική αναμέτρηση στο Champions League.