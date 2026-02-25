Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε για ακόμη μία φορά την καρδιά του, μιλώντας για προσωπικές πτυχές της ζωής του σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Miró de Atrás». Ο Αργεντινός σταρ στάθηκε ιδιαίτερα στα παιδικά του χρόνια και στη δύσκολη απόφαση να αφήσει την πατρίδα του για να ενταχθεί στη Μπαρτσελόνα σε νεαρή ηλικία.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε επιλογές που θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά. Όπως αποκάλυψε, ένα από τα πράγματα που μετανιώνει είναι ότι δεν έμαθε αγγλικά, τονίζοντας πως θα του ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο εντός όσο και εκτός ποδοσφαίρου.

Messi wishes he would have learned English 🤞 pic.twitter.com/o1cr5qQZDe — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2026

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των παιδιών του, ενθαρρύνοντάς τα καθημερινά να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες πέρα από το άθλημα, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές και εφόδια για το μέλλον.

Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει στα παιδιά του ο Λιονέλ Μέσι, τα οποία πλέον ζουν μαζί του στο Μαϊάμι. Όπως ανέφερε, τους υπενθυμίζει συχνά να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους, αναγνωρίζοντας πως μεγαλώνουν σε διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που είχε ο ίδιος. «Τους λέω να το εκμεταλλεύονται· έχουν μια διαφορετική κατάσταση. Εμένα δεν μου έλειψε ποτέ κάτι, ο πατέρας μου έκανε τα πάντα για να το εξασφαλίσει, αλλά η πραγματικότητα των παιδιών μου είναι άλλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σημασία του ποδοσφαίρου, τόνισε πως δεν είναι απλώς ένα άθλημα, αλλά τρόπος ζωής που προσφέρει αξίες και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς. Όπως εξήγησε, μέσα από το ποδόσφαιρο απέκτησε εμπειρίες, γνώσεις και βιώματα που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο, πέρα από τις επιτυχίες και τις κορυφές που κατέκτησε.

Κλείνοντας, στάθηκε στην καθημερινότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη χαρά που του δίνει το γεγονός ότι περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Οι γιοι του αγωνίζονται στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι, κάτι που του επιτρέπει να ζει από κοντά την εξέλιξή τους και να μοιράζεται μαζί τους αυτή τη διαδρομή. «Είναι σημαντικό να δένονται με έναν σύλλογο και να βιώνουν όλη αυτή την εμπειρία. Μου αρέσει να τους βλέπω να προοδεύουν έτσι», ανέφερε.