Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην πορεία των ερυθρόλευκων στην διοργάνωση, από την οποία θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, όπως είπε ο Ισπανός, ενώ αποκάλυψε και τι συνέβη με τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Για την απουσία του Ποντένσε και τους τρεις χαφ: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για τη φθορά από την Ευρώπη στην Ελλάδα: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα.