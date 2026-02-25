Ο Βέλγος επιθετικός Ντόντι Λουκεμπάκιο δεν αγωνιζόταν όταν συνέβη η μεγάλη διαμάχη στον αγώνα Μπενφίκα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της νοκ άουτ φάση του Champions League , αλλά ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι (φωτογραφία), τον οποίο ο Βινίτσιους Τζούνιορ κατηγόρησε για ρατσιστικό σχόλιο, στο 81ο λεπτό.

Λίγες ώρες πριν από τον επαναληπτικό (Τετάρτη 25/2, 22:00) αγώνα της φάσης στη Μαδρίτη, ο Βέλγος έσπασε τη σιωπή του και σχολίασε την υπόθεση του Αργεντινού σε συνέντευξή του στο Pickx + Sports.

«Έχω μιλήσει πολύ για αυτό στο παρελθόν με άλλους ανθρώπους, αναρωτώμενοι πώς θα αντιδρούσα αν μου συνέβαινε αυτό, γιατί κανονικά το βιώνουμε από μακριά», παραδέχτηκε ο Λουκεμπάκιο.