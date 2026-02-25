Δημοφιλή
Λουτσέσκου: «Ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Θέλτα, αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να δείχνει αισιόδοξος για τη ρεβάνς, παρά την ήττα στο πρώτο ματς με 2-1.
Ίνγκασον: «Έτοιμοι για την πρόκληση»
Ο Ίνγκι Ίνγκασον εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν και τόνισε ότι οι Πράσινοι είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός: Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός: «Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με […]
Μπενίτεθ: «Έχουμε ένα τελικό»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το κρίσιμο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν για την νοκ άουτ φάση του Europa League, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πράσινοι, την πίστη που απαιτείται και την προσπάθεια που θα γίνει για την πρόκριση. Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ: Για το αν το αυριανό ματς είναι το παιχνίδι της […]
Τέλος από την ΑΕΚ ο Αρμς, συνεχίζει στο Ισραήλ (pic)
Ο Αντόνις Αρμς δεν υπολογιζόταν από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κιριάτ Άτα του Ισραήλ που ανακοίνωσε την απόκτησή του.
Το σπάνιο φαινόμενο της απουσίας του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό και το ρεκόρ χωρίς τον ηγέτη του
Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας να διαχειριστεί μια συνθήκη που σπάνια συναντά τα τελευταία χρόνια: την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έμειναν εκτός αποστολής, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητήσει λύσεις χωρίς το βασικό του επιθετικό όπλο. […]