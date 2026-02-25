Ο Τζανλούκα Πρεστιάνι δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ στο “Μπερναμπέου” για τα playoffs του Champions League, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση της πορτογαλικής ομάδας και επιβεβαίωσε την τιμωρία μίας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί μετά τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους.

Η Μπενφίκα υπερασπίστηκε τον παίκτη της, αρνούμενη τις κατηγορίες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διατήρησε σε ισχύ την προσωρινή ποινή, που είχε ενεργοποιηθεί μετά το επεισόδιο στο πρώτο παιχνίδι στη Λισσαβώνα, όταν ο διαιτητής είχε διακόψει προσωρινά τη συνάντηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού.