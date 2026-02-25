Η Μπόντο/Γκλιμτ αποδεικνύει στην πράξη πως η επιτυχία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των συλλόγων με αμύθητα οικονομικά μέσα. Με σωστό πλάνο, σταθερή διοίκηση και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, η νορβηγική ομάδα πραγματοποιεί μια ιστορική πορεία στο UEFA Champions League.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, οι Νορβηγοί εξασφάλισαν θέση στους «16» της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας έναν θρίαμβο που γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς το μισθολογικό τους κόστος. Η ομάδα του Κιέτιλ Κνούτσεν, που μέχρι το 2017 αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας, απέκλεισε την Ίντερ με συνολικό σκορ 5-2, αφήνοντας εκτός τη φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης. Και όλα αυτά ενώ, μετά την 5η αγωνιστική της League Phase, είχε μόλις 0,3% πιθανότητες πρόκρισης.

𝐁𝐎𝐃𝐎 𝐆𝐋𝐈𝐌𝐓 𝐌𝐀𝐊𝐄 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘! 💛🖤🛡️ ✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Beat Guardiola’s Manchester City (3-1) ✅🇪🇸 Beat Simeone’s Atlético away (1-2) ✅🇮🇹 Beat Chivu’s Inter home/away (5-2) ✅🇪🇺 Qualified for UCL round of sixteen 🇳🇴 Population: 55.000 🏟️ Stadium: 8.000 💸 Total squad value:… pic.twitter.com/AHe917XWQ7 — Martins Zetarium (@Bmaruwa02) February 25, 2026

Στη διάρκεια της εντυπωσιακής διαδρομής της, η Μπόντο/Γκλιμτ σημείωσε σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαία ευρωπαϊκά μεγαθήρια όπως, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ίντερ. Στους «16» θα βρει απέναντί της είτε τη Σπόρτινγκ CP είτε ξανά την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως είναι η πρώτη ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) που πετυχαίνει τέσσερις διαδοχικές νίκες απέναντι σε συλλόγους αυτών των χωρών από την εποχή του Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ τη σεζόν 1971-72.

Κι όμως, πίσω από αυτή την ευρωπαϊκή υπέρβαση δεν κρύβεται κάποιο τεράστιο οικονομικό άλμα. Σύμφωνα με το Capology, η συνολική εβδομαδιαία μισθοδοσία του συλλόγου φτάνει μόλις τις 176.000 ευρώ (153.000 λίρες). Ένα ποσό που σε σύγκριση με την Premier League φαντάζει ελάχιστο, αν σκεφτεί κανείς πως αρκετοί ποδοσφαιριστές στην Αγγλία αμείβονται ατομικά με περίπου 150.000 λίρες την εβδομάδα.

Despite originating from a town with a population of just 55,000 and having a squad market value of £49m… Bodo/Glimt have beaten Man City 3-1 in the Champions League 🤯 📊 TransferMarkt pic.twitter.com/Y1cOWtcbD6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 20, 2026

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μπόντο/Γκλιμτ δεν έχει δώσει αγώνα πρωταθλήματος εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, καθώς η σεζόν της Eliteserien ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και η νέα ξεκινά τον Μάρτιο. Ένα ακόμη παράδοξο στοιχείο σε μια πορεία που ήδη έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.