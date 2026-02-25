Με αφορμή την έναρξη του δεύτερου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIBA έκανε ένα αφιέρωμα στα rising stars των εθνικών ομάδων και στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Συγκεκριμένα, η FIFA τόνισε ότι ο 20χρονος φόργουορντ είναι ήδη ένα σημαντικό κομμάτι για τη γαλανόλευκη και εξήρε το ταλέντο του και τις επιδόσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαμοντούροφ

«Ο Σαμοντούροφ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα ανδρών στο περσινό EuroBasket, είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με μέσο όρο 14 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα στο πρώτο “παράθυρο”. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν πάντα ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρότζεκτ.

Ξεχωρίζει χάρη στον συνδυασμό του εξαιρετικού μεγέθους, της ικανότητας χειρισμού της μπάλας και των εκλάμψεων στη δημιουργία, το σουτ και την αμυντική του επιρροή, και σε ηλικία μόλις 20 ετών φαίνεται ήδη να έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της Εθνικής Ελλάδας».