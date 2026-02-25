Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Πρώτο εμπόδιο για τους «πράσινους» αποτελεί η Παρί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, ο Τζέριαν Γκραντ παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος αρχικά στην επιτυχία του Κυπέλλου, αλλά και στη φιλία του με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Οι δύο παίκτες υπήρξαν συμπαίκτες στην Τουρκ Τέλεκομ τη σεζόν 2022/2023 και, αν και πλέον αγωνίζονται σε διαφορετικές ομάδες, διατηρούν ισχυρούς δεσμούς, περιγράφοντας ο ένας τον άλλο ως «αδέρφια».