Με απρόοπτα αλλά και σημαντικές επιστροφές συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας στη SUNEL Arena, ενόψει του κρίσιμου «διπλού» ραντεβού με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Η προπόνηση της Τετάρτης επεφύλασσε μια αναγκαστική αλλαγή στο ρόστερ, καθώς ο Ελάιτζα Μήτρου–Λονγκ θα είναι τελικά εκείνος που θα καλύψει τη θέση του νατουραλιζέ στα παιχνίδια της 27ης Φεβρουαρίου και της 2ας Μαρτίου.

Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά την αδυναμία του Ναζ Μήτρου–Λονγκ να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με τη Νάπολι στο Final 8 του Κυπέλλου Ιταλίας. Ο γκαρντ της ιταλικής ομάδας συμμετείχε στις πρώτες δύο προπονήσεις της «επίσημης αγαπημένης», ωστόσο οι ενοχλήσεις στο χέρι δεν του επέτρεπαν να αγωνιστεί στο 100%, με αποτέλεσμα τη θέση του να πάρει ο αδελφός του και παίκτης του Άρη, Ελάιτζα.

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο είδε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να ενσωματώνεται στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ενισχύοντας την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Η σύνθεση της ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί οριστικά το πρωί της Παρασκευής. Τότε είναι προγραμματισμένη η είσοδος του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου, καθώς και των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκου Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεση της Εθνικής αμέσως μετά τις υποχρεώσεις τους στην EuroLeague.

Στο «τιμόνι» της ομάδας θα βρίσκεται από την Παρασκευή και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα ταξιδέψει για την Αθήνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Μονακό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ελληνική ομάδα μετρά αντίστροφα για το πρώτο εντός έδρας ματς της Παρασκευής στις 19:00, στοχεύοντας στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.