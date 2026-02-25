Ο Ροντινέι, ένας από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού, ανάρτησε ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας μετά την ισοπαλία 0-0 στη «Bay Arena» και την ήττα 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», που οδήγησε στον αποκλεισμό από το Champions League.

Στην ανάρτησή του, ο Ροντινέι τόνισε την υπερηφάνεια του για τους συμπαίκτες του και υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι δεν πρέπει να μένουν στον αποκλεισμό, αλλά να κοιτάζουν μπροστά και στις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν.