Ο Ροντινέι, ένας από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού, ανάρτησε ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας μετά την ισοπαλία 0-0 στη «Bay Arena» και την ήττα 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», που οδήγησε στον αποκλεισμό από το Champions League.

Στην ανάρτησή του, ο Ροντινέι τόνισε την υπερηφάνεια του για τους συμπαίκτες του και υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι δεν πρέπει να μένουν στον αποκλεισμό, αλλά να κοιτάζουν μπροστά και στις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν.

«Δυστυχώς το ταξίδι μας στο Champions League έφτασε στο τέλος του, αλλά είμαι περήφανος για όλους τους συμπαίκτες μου για τον αγώνα που παίξαμε απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί τα σπουδαία πράγματα έρχονται!».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα