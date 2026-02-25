Νέα επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Critical Reviews in Food Science and Nutrition αναδεικνύει ότι η τακτική κατανάλωση άγριων μύρτιλων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την καρδιομεταβολική υγεία. Η μελέτη συνοψίζει δώδεκα κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 24 ετών και σε τέσσερις χώρες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μικρά φρούτα επηρεάζουν τον οργανισμό.

Τα πιο σταθερά αποτελέσματα αφορούν τη λειτουργία των αγγείων. Οι δοκιμές δείχνουν ότι τα άγρια μύρτιλα μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του ενδοθηλίου, δηλαδή την ικανότητα των αγγείων να διαστέλλονται και να ανταποκρίνονται σωστά σε ερεθίσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα θετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν λίγες ώρες μετά από μία μόνο δόση, ενώ σε άλλες, μετά από εβδομάδες ή μήνες συνεχούς κατανάλωσης.

Οφέλη σε πίεση, λιπίδια και γλυκόζη

Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του αίματος και τη ρύθμιση της γλυκόζης, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλό καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Ορισμένες μελέτες κατέγραψαν μειώσεις στην αρτηριακή πίεση, βελτίωση στη συνολική και την LDL χοληστερόλη, μείωση των τριγλυκεριδίων και καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης ύστερα από αρκετές εβδομάδες τακτικής κατανάλωσης.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ομοιόμορφα και απαιτούνται μεγαλύτερες, πιο ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί το μέγεθος των ωφελειών.

Ο ρόλος των πολυφαινολών και του μικροβιώματος

Η υψηλή περιεκτικότητα των μύρτιλων σε πολυφαινόλες και φυτικές ίνες φαίνεται να εξηγεί μέρος των ευεργετικών τους ιδιοτήτων. Μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών των συστατικών απορροφάται στο λεπτό έντερο, ενώ το υπόλοιπο φτάνει στο κόλον, όπου το μικροβίωμα του εντέρου τα μετατρέπει σε βιοδραστικές ενώσεις που περνούν στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτοί οι μεταβολίτες μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 40% των ενεργών ενώσεων που ανιχνεύονται μετά την κατανάλωση πολυφαινολών.

Σε μία κλινική δοκιμή διάρκειας έξι εβδομάδων, ενήλικες που κατανάλωναν καθημερινά 25 γραμμάρια σκόνης λυοφιλοποιημένων άγριων μύρτιλων εμφάνισαν αύξηση ευεργετικών ειδών του γένους Bifidobacterium. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι μέρος των καρδιομεταβολικών επιδράσεων μπορεί να προέρχεται από αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου.

Πιθανά οφέλη και για τη γνωστική λειτουργία

Ορισμένες μελέτες σε ηλικιωμένους δείχνουν ότι η κατανάλωση άγριων μύρτιλων μπορεί να συνδέεται με βελτιώσεις στη γνωστική λειτουργία, όπως στην ταχύτητα σκέψης και τη μνήμη. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και η μείωση της φλεγμονής ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτά τα αποτελέσματα, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Οι πιθανές βιολογικές οδοί περιλαμβάνουν τη δράση σημάτων οξειδίου του αζώτου για υγιή κυκλοφορία, τη μείωση του οξειδωτικού στρες, τη ρύθμιση φλεγμονών και τη βελτίωση του μεταβολισμού λιπιδίων και γλυκόζης. Αυτή η πολυπαραγοντική δράση εξηγεί γιατί τα άγρια μύρτιλα δεν επιδρούν μέσω ενός μόνο μηχανισμού αλλά μέσω σύνθετης αλληλεπίδρασης βιοδραστικών συστατικών.

Ποσότητα και συχνότητα κατανάλωσης

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αρχική κατάσταση υγείας, η φαρμακευτική αγωγή, η διατροφή και οι ατομικές διαφορές στο μεταβολισμό ή το μικροβίωμα μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη ενδέχεται να μην είναι τα ίδια για όλους.

Η συνιστώμενη ποσότητα που προκύπτει από τις μελέτες είναι περίπου μία κούπα άγριων μύρτιλων ημερησίως, είτε φρέσκων είτε κατεψυγμένων, για να εμφανιστούν τα θετικά αποτελέσματα όταν καταναλώνονται τακτικά για εβδομάδες ή μήνες. Η ενσωμάτωσή τους σε smoothies, γιαούρτια, βρώμη, σαλάτες ή αρτοσκευάσματα καθιστά τη χρήση τους απλή και απολαυστική.

Η διαθέσιμη επιστημονική τεκμηρίωση δείχνει ότι τα άγρια μύρτιλα μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που υποστηρίζει την καρδιομεταβολική υγεία, χωρίς όμως να υποκαθιστούν θεραπείες ή να θεωρούνται «μαγικό» τρόφιμο. Το συμπέρασμα είναι σαφές: μικρές, σταθερές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να έχουν σημαντική θετική επίδραση μακροπρόθεσμα.