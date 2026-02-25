Σε νέα αναβολή για τις 6 Μαρτίου 2026 οδηγήθηκε η δίκη του γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών ο οποίος επρόκειτο να δικαστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ στην περιοχή της Κηφησιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου.

Το χρονικό

Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κηφισιά, όταν ένας 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα ελέγχου της τροχαίας.

Η άρνησή του οδήγησε σε κινητοποίηση της αστυνομίας και σε καταδίωξη με περιπολικό, καθώς ο άνδρας ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα, διανύοντας περίπου 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Λευκάδας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον 72χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά του, χωρίς να εντοπίσουν κάτι ύποπτο, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και συναφείς τομείς.