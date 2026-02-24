Νέος «πονοκέφαλος» προέκυψε για τον Παναθηναϊκό , καθώς ο. Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός υποβλήθηκε σε διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν, με αποτέλεσμα να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Παρά το σοβαρό αυτό πλήγμα, υπήρξαν και θετικές ειδήσεις για τους «πράσινους». Ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα σε ολόκληρο το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, όντας μέλος της αποστολής που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Τσεχία, ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Σισοκό και Κώτσιρας, ενώ ο Τσιριβέγια συνέχισε θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.