Μπαρτζώκας: «Δεν βρισκόμαστε στην ιδανική ψυχολογική κατάσταση – Δεν είναι μαζί μας Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ»
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας (25/2, 20:00) για την 29η αγωνιστική της regular season της EuroLeague. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας προέρχονται από την απώλεια του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε, πριν από την αναχώρηση της αποστολής, στην ψυχολογική κατάσταση της ομάδας, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στο […]
Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για το Κάουνας όπου την Τετάρτη (25/2, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Μασιούλις: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα επιπέδου Final Four, οι οπαδοί να μας στηρίξουν»
Ο προπονητής της Ζάλγκιρις Κάουνας, Τόμας Μασιούλις, τοποθετήθηκε ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (25/2, 20:00), μιλώντας στους δημοσιογράφους. Ο Λιθουανός τεχνικός χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» ως μια εξαιρετικά ισχυρή ομάδα, με ποιότητα που παραπέμπει σε σύνολο επιπέδου Final Four. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η πρόσφατη απώλεια του Κυπέλλου δεν πρόκειται να επηρεάσει την ψυχολογία […]
EuroBasket 2029: Στις κλήσεις της Βουλγαρίας ο Βεζένκοβ – Ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής
Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται ανάμεσα στους 13 παίκτες που ανακοίνωσε η Εθνική Βουλγαρίας για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, ωστόσο δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Παρότι το όνομά του συμπεριλήφθηκε κανονικά στη λίστα, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε στον τελικό […]