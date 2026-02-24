Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο βρισκόταν στο Σακραμέντο είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Dubai BC , όμως η μετακίνησή του δεν ολοκληρώθηκε, ενώ τελικά ούτε η παραμονή του στους Κινγκς αποδείχθηκε μακροχρόνια.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο NBA φόρεσε τις φανέλες των Φιλαδέλφεια 76ερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντένβερ Νάγκετς και Σακραμέντο Κινγκς, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει ένα νέο συμβόλαιο που θα του επέτρεπε να συνεχίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 31χρονος Κροάτης ψηλός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και, μετά την αποδέσμευσή του, άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη .

Ο Ντάριο Σάριτς γνωστοποίησε πως ο κύκλος του στο NBA ολοκληρώθηκε και πλέον αισθάνεται έτοιμος να επιστρέψει στην EuroLeague , έπειτα από εννέα χρόνια καριέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες .

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Κροατίας, μίλησε στην σερβική Meridian Sport, εκεί όπου αποκάλυψε πως η παρουσία του στον «μαγικό πλανήτη» του ΝΒΑ, έφτασε στο τέλος της: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στην EuroLeague. Το αν αυτό θα γίνει στο τέλος αυτής της σεζόν ή την επόμενη σεζόν είναι ακόμα ανοιχτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τη EuroLeague, που ρεαλιστικά αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το NBA. Εστιάζω στο να βρω μια ομάδα και ένα σύστημα σε αυτό το περιβάλλον που θα μου ταιριάζει και θα μου επιτρέψει μια σύντομη περίοδο προσαρμογής, γιατί όποιος επιστρέφει από το NBA τη χρειάζεται. Εκεί παίζεται διαφορετικό μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι αυτό το στυλ μου ταιριάζει και ότι μπορώ να προσαρμοστώ. Ανυπομονώ για νέες προκλήσεις».

Αναφορικά με την καριέρα του στο ΝΒΑ, ο Κροάτης ανέφερε: «Πήρα την ευκαιρία μου, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερα να εδραιωθώ πλήρως. Είναι κάτι που θα το σκεφτώ μετά το τέλος της καριέρας μου, γιατί τώρα είναι δύσκολο να το αξιολογήσω σωστά.

«Σίγουρα θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα, αλλά και χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση είμαι ικανοποιημένος και αυτό που με ενθουσιάζει τώρα είναι όσα έρχονται στο μέλλον, οι επιλογές που ανοίγονται μπροστά μου. Είμαι 31 ετών και ελπίζω να μπορώ να παίξω ακόμα σε υψηλό επίπεδο, όπως στην EuroLeague. Αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος στην εθνική ομάδα», κατέληξε ο Σάριτς