Ο Ντι Γκρεγκόριο βρέθηκε στο στόχαστρο των οπαδών μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του με τη Γιουβέντους, δεχόμενος υβριστικά μηνύματα και απειλές ακόμη και για την οικογένειά του, κυρίως μετά την ήττα από την Κόμο με 2-0.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας περνά δύσκολη περίοδο, καθώς οι οπαδοί εκφράζονται με υβριστικά σχόλια και απειλές στα social media, ενώ δεν λείπουν και αναφορές στο παρελθόν του στην Ίντερ. Για να προστατευθεί, απενεργοποίησε τα σχόλια στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο προπονητής της ομάδας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον παίκτη, τονίζοντας ότι οι εμφανίσεις του δεν δικαιολογούν καμία μορφή ύβρεων ή απειλών.