Τυπική υπόθεση ήταν η ρεβάνς καθώς η Νιουκάστλ είχε νικήσει 6-1 στο πρώτο ματς, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «16» του Champions League. Ετσι έβαλε το… κερασάκι της πρόκρισης με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 3-2, πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ. Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν με δυο γκολ από τα αποδυτήρια (στο 4’ και στο 6’), όμως οι Αζέροι μείωσαν 2-1 και 3-2. Μετά το 3-1 στο 52’, ο προπονητής της Νιουκάστλ Εντι Χάου έκανε τρεις αλλαγές μαζί και έδειξε ότι σκέφτονταν το επόμενο ματς με την Εβερτον (28/2) για την Premier League.

Οσο για το επόμενο αντίπαλο; Η Νιουκάστλ με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (3-2) που παίζει την Τετάρτη (25/2) διασταυρώνει με τις Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι.

Πριν το καταλάβει η Καραμπάγκ βρέθηκε να χάνει με 2-0, με γκολ που δέχθηκε σε 3’ και μάλιστα πριν «ζεσταθεί». Το 1-0 έγινε στο 4’ με τον Τονάλι, μετά από απόκρουση του Κοχάλσκι σε κεφαλιά του Οσούλα. Το 2-0 στο 6’ με βολέ του Ζοέλιντον, ο οποίος βρέθηκε ξεμαρκάριστος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, τον είδε ο Μπαρνς και έβγαλε τη σέντρα. Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία στο 36’ αλλά κατέληξε άουτ το σουτ του Μάρφι. Μπορεί η Νιουκάστλ να μην είχε άλλη ευκαιρία, όμως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με κατοχή μπάλας 67 %.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε… εκπλήξεις! Στο 51’ η Καραμπάγκ μείωσε 2-1 με σουτ του Ντουράν από την άκρη της περιοχής, μετά από ασίστ του Μοντιέλ. Όμως, η Νιουκάστλ απάντησε στο επόμενο λεπτό κάνοντας το 3-1 με κεφαλιά του Μπότμπαν, μετά από κόρνερ του Τρίπερ.

Κι όμως, η Καραμπάγκ δεν πτοήθηκε. Ούτε όταν ο Ράμαντεϊλ απέκρουσε πέναλτι του Γιάνκοβιτς στο 57’, καθώς ο Τζαφαργκουλίεφ καραδοκούσε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Νιουκάστλ δεν είχε τίποτα να φοβηθεί ή να ρισκάρει, είχε στο τσεπάκι και την πρόκριση καθώς με 6-1 του πρώτου ματς απέδειξε και τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Καραμπάγκ έπαιξε για την τιμή της και μείωσε 3-2. Δεν το έβαλε κάτω παρά το 2-0 και το 3-1 υπέρ της Νιουκάστλ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Θα αδικήσουμε κάποιον αν επικεντρωθούμε σε έναν χειρότερο από την Καραμπάγκ καθώς οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ότι είχαν φιλότιμο και παρά τη διαφορά δυναμικότητας πάλεψαν για την τιμή των όπλων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Μάσα καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Καραμπάγκ σε χέρι του Μπαρν στο 56’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Ντανιέλε Τσίφι συμφώνησε με το πέναλτι στο 56’.

ΣΚΟΡΕΡ: 5’ Τονάλι, 6’ Ζοέλιντον – 51’ Ντουράν, 57’ Τζαφαργκουλίεφ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμαντεϊλ, Τρίπερ (54’ Χολ), Μπότμαν (54’ Γουίλοκ), Μπαρν, Α. Μέρφι, Βολτμάντε, Τονάλι, Ζοέλιντον (54’ Γκόρντον), Τζ. Μέρφι (87’ Σαχάρ), Οσούλα (73’ Γουισά), Μπάρνς.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Γκούσεγνον, Μεντίνα, Ντάνιελ, Μπικάλιο, Γιάνκοβιτς (79’ Γκουρμπανλί), Τζαφαργκουλίεφ (79’ Μπαϊράμοφ), Μοντιέλ (62’ Κάντι), Ζουμπίρ (79’ Αντάι), Ντουράν (69’ λόγω τραυμ. Καστσούκ).