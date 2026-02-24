Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται την Τετάρτη (25/2, 20:00) στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα ακόμη σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα στην κανονική περίοδο.
Πριν από την αναχώρηση για τη Λιθουανία, ο Μόντε Μόρις τοποθετήθηκε για την επόμενη μέρα των «ερυθρόλευκων» μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας πως η ομάδα καλείται να αντιδράσει άμεσα.
Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε επίσης στη δική του αγωνιστική κατάσταση έπειτα από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ενώ στάθηκε στις σημαντικές απουσίες των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παρά τα προβλήματα, υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει το πιο γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ, ικανό να καλύψει τα κενά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.
Αναλυτικά τι είπε:
«Δεν τα καταφέραμε στο Κύπελλο, κάναμε λάθη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ματς. Παίζουν δυνατά πολύ στην έδρα τους με σκληράδα. Θα είναι δύσκολο με αυτές τις σημαντικές απουσίες, αλλά είμαστε επαγγελματίες με νοοτροπία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Είναι μία ευκαιρία, παρότι λείπει ένας παίκτης σαν τον Σάσα και θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Είναι δύσκολο για μένα με τον αστράγαλο μου κάθε μέρα. Αν πρέπει να παίξω θα παίξω. Θέλω να είμαι και πάλι έτοιμος όπως πριν τον τραυματισμό μου.
Έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Ευρωλίγκα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αμυντικά και πιο σκληροί για να πετύχουμε το στόχο μας. Θέλω να είμαι έτοιμος και στο πικ μου την στιγμή των playoffs. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε και να είμαστε καλά όταν θα έρθει η ώρα για τα playoffs.»