Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «EuroInsiders» παραχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλώντας για την καριέρα του.
Ο Έλληνας σέντερ αναφέρθηκε πολλά θέματα, όμως αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν μια ιστορία με μια συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Παράλληλα, ο διεθνείς αθλητής έθεσε τους στόχους τους, τονίζοντας πως θέλει να κερδίσει με τη φανέλα του Άρη Betsson.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο:
Για τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από ένα ματς: «Ήταν ένα παιχνίδι όταν ήμουν 15 και δεν ήταν ότι ήμουν κακός απλά έπαιζα χωρίς ενέργεια. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Γιάννης με έπιασε και μου είπε: Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει, παίζεις χωρίς ενέργεια, αν δε σου αρέσει απλά παράτα το, θα σε φροντίσω εγώ. Αυτά τα λόγια με πλήγωσαν γιατί ξέρω ότι μπορώ να αναλάβω τον εαυτό μου, εκεί ήταν που γύρισε ο «διακόπτης» και ξεκίνησα να αγωνίζομαι με την ενέργεια που με βλέπετε τώρα».
Για τις φιλοδοξίες του: «Ήρθα σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να κερδίσω μαζί τους. Όπως βλέπετε είμαστε σε έναν χώρο με πολλά τρόπαια γύρω μας. Θέλω να μπορώ να πω ότι έχω κατακτήσει ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα».