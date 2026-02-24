View this post on Instagram
Μασιούλις: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα επιπέδου Final Four, οι οπαδοί να μας στηρίξουν»
Ο προπονητής της Ζάλγκιρις Κάουνας, Τόμας Μασιούλις, τοποθετήθηκε ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (25/2, 20:00), μιλώντας στους δημοσιογράφους. Ο Λιθουανός τεχνικός χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» ως μια εξαιρετικά ισχυρή ομάδα, με ποιότητα που παραπέμπει σε σύνολο επιπέδου Final Four. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η πρόσφατη απώλεια του Κυπέλλου δεν πρόκειται να επηρεάσει την ψυχολογία […]
EuroBasket 2029: Στις κλήσεις της Βουλγαρίας ο Βεζένκοβ – Ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής
Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται ανάμεσα στους 13 παίκτες που ανακοίνωσε η Εθνική Βουλγαρίας για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, ωστόσο δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Παρότι το όνομά του συμπεριλήφθηκε κανονικά στη λίστα, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό που αποκόμισε στον τελικό […]
Η Ζάλγκιρις ισοπέδασε τη Ρίτας και κατέκτησε το Κύπελλο!
Η Ζάλγκιρις Κάουνας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της εντός συνόρων, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Λιθουανίας μετά την επιβλητική νίκη με 101-85 επί της παραδοσιακής της αντιπάλου, Ρίτας Βίλνιους. Η ομάδα του Κάουνας «καθάρισε» την υπόθεση τίτλος μέσα σε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο, μετατρέποντας τον τελικό σε παράσταση για έναν ρόλο. Το δεκάλεπτο της «καταιγίδας» Παρά το […]
Η Φενέρμπαχτσε σήκωσε το Κύπελλο Τουρκίας με «διπλό» Μπιμπέροβιτς!
Η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε κυπελλούχος Τουρκίας για το 2026, επικρατώντας με το επιβλητικό 91-74 της Μπεσίκτας στον μεγάλο τελικό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε την ανωτερότητά της μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στηριζόμενη στην τρομερή ευστοχία της και την επιθετική σταθερότητα που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η σταθερότητα έκρινε τον τίτλο Αν και […]
Η Αρμάνι λύγισε την μαχητική Ντερτόνα και σήκωσε το Κύπελλο!
Η Αρμάνι Μιλάνο είναι η νέα κυπελλούχος Ιταλίας, καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Ντερτόνα με 85-77. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα χρειάστηκε την ποιότητα των αστέρων της στο φινάλε για να κάμψει την αντίσταση των ανταγωνιστικών αντιπάλων της, φτάνοντας αισίως τα 9 τρόπαια στην ιστορία του θεσμού. Το «εκρηκτικό» ξεκίνημα και η μεγάλη επιστροφή […]