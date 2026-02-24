Η Λεβερκούζεν είχε σημαντική ευκαιρία στο 62′, με τον Γκριμάλντο ν’ απειλεί την εστία των πειραιωτών.
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ από αριστέρα και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε την φάση:
Η Λεβερκούζεν είχε σημαντική ευκαιρία στο 62′, με τον Γκριμάλντο ν’ απειλεί την εστία των πειραιωτών.
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ από αριστέρα και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε την φάση:
|Ελεύθεροι επαγγελματίες: Με 800 ευρώ σύνταξη οι 9 στους 10
|Σε ισχύ η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας
|Ποιος Δήμος δίνει και γιατί 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
|Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι
|Πορτοκαλί τιμολόγια: Δείτε πώς μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος – Παραδείγματα
|Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει στον νέο λογαριασμό και πότε θα σταλεί
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αναφέρθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες χρειαζόταν με το μέρος του ο Ολυμπιακός και δεν τις είχε...
Την απόψή του για τα επεισόδιο ανάμεσα στον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους πήρε ο συμπαίκτης του Αργεντίνου στην Μπενφίκα, Ντόντι Λουκεμπάκιο.
Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.
Η εκτός έδρας ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν έδωσε 200 επιπλέον βαθμούς στη χώρα μας, στη συνολική βαθμολογία της UEFA.