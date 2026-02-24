Η Λεβερκούζεν είχε σημαντική ευκαιρία στο 62′, με τον Γκριμάλντο ν’ απειλεί την εστία των πειραιωτών.

Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ από αριστέρα και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Πειραιά.

Δείτε την φάση:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα