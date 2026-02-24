Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 22:00 (MEGA, Cosmote Sport 2) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων για τα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες θα κυνηγήσουν μία μεγάλη ανατροπή απόψε, καθώς στο πρώτο ματς του Φαλήρου ηττήθηκαν με σκορ 2-0 και ουσιαστικά θέλουν μία νίκη με τρία γκολ διαφορά (ή με δύο και πρόκριση μέσω παράτασης ή πέναλτι) για να περάσουν στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί το βράδυ σε μία υπερσύγχρονη έδρα. Σε ένα γήπεδο-στολίδι του γερμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η «BayArena», χωρητικότητας 30.210 θέσεων, είναι κόσμημα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα παγκοσμίως.

Ένα πραγματικό αξιοθέατο που αφήνει… άφωνο όποιον το επισκέπτεται. Κατασκευάστηκε στις 2 Αυγούστου του 1958 και ανακαινίστηκε το 2009. Τι διαθέτει η φοβερή και τρομερή «BayArena»; Μεγάλη μπουτίκ με απίθανη θέα. Το Fanwelt όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει τις αγαπημένες του φανέλες, κασκόλ και διάφορα προϊόντα του γερμανικού συλλόγου. Φυσικά υπάρχει και σχετικό μουσείο με τις κούπες της ομάδας: Το Κύπελλο UEFA του 1988 και το πρωτάθλημα της Bundesliga το 2024 επί θητείας Τσάμπι Αλόνσο.

Μπορεί να έχει σχετικά μικρή χωρητικότητα, αλλά είναι μία άκρως επιβλητική Αρένα, με αδιανόητους εσωτερικούς χώρους, εντυπωσιακές σουίτες και σκηνικό που θυμίζει… ξενοδοχείο πέντε αστέρων! Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Απολαύστε ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό αξιοθέατο!

Δείτε το πλούσιο φωτογραφικό από την επιβλητική «BayArena»: