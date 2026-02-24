Ο Τιμπό Κουρτουά τοποθετήθηκε για το επεισόδιο ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, που επισκίασε την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του UEFA Champions League.

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων προκάλεσε έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της καταγγελίας του Βινίσιους για ρατσιστική συμπεριφορά από τον ποδοσφαιριστή των «αετών». Η UEFA προχώρησε στην έναρξη έρευνας για το περιστατικό, επιβάλλοντας παράλληλα ποινή μίας αγωνιστικής στον Πρεστιάνι, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Κουρτουά, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου, κλήθηκε να σχολιάσει το συμβάν που σημάδεψε τον πρώτο αγώνα, παίρνοντας θέση για όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.