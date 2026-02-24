Ο Τιμπό Κουρτουά τοποθετήθηκε για το επεισόδιο ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, που επισκίασε την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του UEFA Champions League.
Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων προκάλεσε έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της καταγγελίας του Βινίσιους για ρατσιστική συμπεριφορά από τον ποδοσφαιριστή των «αετών». Η UEFA προχώρησε στην έναρξη έρευνας για το περιστατικό, επιβάλλοντας παράλληλα ποινή μίας αγωνιστικής στον Πρεστιάνι, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Ο Κουρτουά, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου, κλήθηκε να σχολιάσει το συμβάν που σημάδεψε τον πρώτο αγώνα, παίρνοντας θέση για όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.
«Μου φαίνεται εξίσου σοβαρό ακόμη και αποκάλεσε τον Βίνι “αδερφή”. Και τα δύο είναι προσβολές. Είδα τις εικόνες από τις κερκίδες της Μπενφίκα και νομίζω ότι είναι λυπηρό να το βλέπεις αυτό σε έναν αγώνα. Μπορεί να σου αρέσει [ο παίκτης] περισσότερο ή λιγότερο, αλλά το να το κάνεις αυτό είναι λυπηρό. Δεν ξέρω αν η Μπενφίκα έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει δίωξη στους οπαδούς που έκαναν την χειρονομία του πιθήκου. Ρατσισμός, ομοφοβία… δεν μπορούμε ποτέ να το δεχτούμε αυτό. Η προσβολή είναι εξίσου ισχυρή. Αν δεν είχε καλύψει το στόμα του εκεί, μπορούμε να φανταστούμε τι πρέπει να είπε με το στόμα του καλυμμένο», ανέφερε αρχικά ο Κουρτουά και έπειτα στάθηκε στο πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού:
«Νομίζω ότι γίνονται όλο και καλύτεροι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Βίνι είναι αυτός που αποφασίζει πότε θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι… ως ομάδα, θα είχαμε κρατήσει τη θέση μας. Τα άλλα πράγματα που συνέβησαν στις κερκίδες, για μένα, είναι επαρκής λόγος για να σταματήσει ο αγώνας και να αποβληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ως ποδοσφαιριστές, δεν βλέπουμε τα πάντα, επειδή υπάρχουν στιγμές που είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που το βλέπουν αυτό. Υπάρχει ένας αξιωματούχος της Μπενφίκα που είναι δύο μέτρα μακριά και πρέπει να δράσει. Μπορούμε να βελτιωθούμε όλο και περισσότερο σε αυτά τα πράγματα… και να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αδαείς».
🚨 Thibaut Courtois: “It was Vinicius who decided that we should continue playing the game against Benfica”.
“If he decided to walk out, we would’ve all walked out”. pic.twitter.com/Z3W5jQMvja
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026