Ένα αγοράκι έγινε το πρώτο μωρό στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννήθηκε μετά από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρό δωρητή.

Η 30χρονη γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς βιώσιμη μήτρα, ονόματι Grace Bell (Γκρέις Μπελ) δήλωσε σύμφωνα με το BBC ότι ο μικρός γιος Hugo, ο οποίος τώρα είναι 10 εβδομάδων είναι ένα πραγματικά ένα θαύμα,

Η Bell και ο σύντροφός της Steve Powell (Στιβ Πάουελ) από το Κέντ, απέτισαν φόρο τιμής καλοσύνης και αλτρουισμού στην δωρητή και την οικογένειά της για το «υπέροχο δώρο» τους ενώ παράλληλα ευχαρίστησαν τις ιατρικές ομάδες στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο που τους υποστήριξαν στην πραγμάτωση της επιθυμίας τους.

Οι χειρουργοί που συμμετείχαν στην θαυματουργή επέμβαση δήλωσαν ότι η γέννηση αυτή επρόκειτο για ένα ρηξικέλευθερο γεγονός που μπορεί να δώσει ελπίδα σε πολλές γυναίκες με παρόμοια διάγνωση.

Μια γέννηση – θαύμα μόλις πριν τα Χριστούγεννα

Η 30χρονη Bell (Μπελ) που γεννήθηκε χωρίς μήτρα, δεν έχει περίοδο ωστόσο έχει φυσιολογικά ωάρια. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Στα 16 της έμαθε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τα δικά της παιδιά.

Οι λύσεις που είχε το ζευγάρι για να μπορέσει να κάνει τα δικά του παιδιά ήταν μια παρένθετη μητέρα ή να ελπίζει σε μια μεταμόσχευση μήτρας.

Στο άκουσμα της είδησης ότι μια οικογένεια δώρισε την μήτρα της και ότι ένα μόσχευμα θα ήταν εφικτό, η 30χρονη δήλωσε «ενθουσιασμένη» και «εντελώς σοκαρισμένη».

«Σκέφτομαι τη δότρια και την οικογένειά της κάθε μέρα και προσεύχομαι να βρουν γαλήνη γνωρίζοντας ότι η κόρη τους μου έδωσε το μεγαλύτερο δώρο: το δώρο της ζωής» είπε η Μπελ

Η Μπελ έλαβε το μόσχευμα μετά από εγχείρηση που διήρκεσε 10 ώρες και έλαβε χώρα το Νοσοκομείο The Churchill στην Οξφόρδη τον Ιούνιο του 2024, προτού το ζευγάρι προχωρήσει σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κάποιους μήνες αργότερα. Η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στην Κλινική The Lister Fertility Clinic

Ξυπνάω κάθε πρωί και βλέπω το προσωπάκι του και την μικρή του κοιλίτσα και νιώθω ότι πρέπει να ξυπνήσω από ένα όνειρο». λέει η Μπελ. «Ήταν απλά απίστευτο».

Στην αρχή του 2025 ένα μωράκι, η Amy γεννήθηκε επίσης μέσω μιας αξιοθαύμαστης διαδικασίας: Η μητέρα της έλαβε την μήτρα της μεγαλύτερής της αδερφής μετά από μεταμόσχευση που έγινε το 2023. Η αδερφή της είχε ήδη δύο δικά της παιδιά.

Ακόμα πέντε τέτοιες μεταμοσχεύσεις πρόκειται να γίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως έχει ήδη προγραμματιστεί.

Έγινε εφικτό το… ανέφικτο μετά από δεκαετίες

Η ιατρική ομάδα που τα κατάφερε προσπαθούσε να κάνει πραγματικότητα αυτή την μεταμόσχευση για χρόνια.

Ο ειδικός χειρούργος γυναικόλόγος καθηγητής Richard Smith, από το Πανεπιστήμιο Imperial College London, άρχισε να ασχολείται με την μεταμόσχευση μήτρας πριν από 25 χρόνια και ήταν παρών στην γέννηση του Hgo. Όπως δήλωσε μια τεράστια ομάδα ανθρώπων έλαβε μέρος στην διαδικασία – από την μεταμόσχευση μέχρι την εμβρυομεταφορά και τον τοκετό.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο ίδιος: «Είμαι τόσο χαρούμενος για την Grace, τον Steve και την οικογένειά τους. Ήταν απλά υπέροχο που ήμουν εκεί στη γέννηση και που είδαμε το μωρό να έρχεται στον κόσμο, μετά το ταξίδι μας με αυτήν την οικογένεια και τα πολλά χρόνια έρευνας που μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή».

«Αυτό κατέστη δυνατό μόνο χάρη στη γενναιοδωρία της οικογένειας των δωρητών που αποφάσισε να κάνει δωρεά, μετά την τραγική απώλεια της κόρης τους. Αυτή η απόφαση οδήγησε τελικά στη γέννηση ενός υγιούς αγοριού. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτούς, καθώς και σε κάθε οικογένεια που έχει υποστηρίξει το πρόγραμμά μας μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

Σκέφτεται να κάνει και δεύτερο παιδί η 30χρονη

Το ζευγάρι σκέφεται να κάνει και δεύτερο παιδί και αργότερα οι χειρουργοί αναμένεται να αφαιρέσουν την μεταμοσχευμένη μήτρα. Αυτό θα γίνει για να δώσουν την δυνατότητα στην Μπελ να σταματήσει να παίρνει ισυχρά φάρμακα τα οποία και εξασθενούν το ανοσοποιητικό της σύστημα.