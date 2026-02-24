Η Smart επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα της, παρουσιάζοντας το νέο #6 EHD, με μήκος περίπου 4,90 μέτρα και υιοθετεί plug-in υβριδικό σύστημα με την ονομασία Electric Hybrid Drive.

Tο υβριδικό σύστημα EHD plug-in του οχήματος βασίζεται στην τεχνολογία NordThor Hybrid 2.0 της Geely, με ισχύ 320 kW (429 hp). Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από έναν κινητήρα 1.5T 120 kW (161 hp) και έναν ηλεκτροκινητήρα, που συνδυάζονται με ένα κιβώτιο DHT 3 ταχυτήτων. Η μπαταρία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου τροφοδοτείται είτε από την SVOLT είτε από την CATL (η χωρητικότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί).

Η επίσημη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του CLTC είναι 285 χλμ., η συνολική αυτονομία είναι 1.810 χλμ. και η κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 3,9 λίτρα/100 χλμ.

Προς το παρόν, ο εσωτερικός σχεδιασμός δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά αναμένεται να διαθέτει ένα ψηφιακό έξυπνο πιλοτήριο, που περιλαμβάνει μια μεγάλη κεντρική οθόνη ελέγχου και έναν φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.